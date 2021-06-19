باكستان: لن نسمح مطلقا للولايات المتحدة باستخدام أراضينا لتنفيذ مهمات في أفغانستان

قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إن بلاده "لن تسمح باستخدام أراضيها من قبل القوات الأمريكية كقواعد لتنفيذ مهمات لمكافحة الإرهاب في أفغانستان".

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وخلال مقابلة مع برنامج "Axios on HBO"، أكد عمران خان أن "باكستان لن تسمح مطلقا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) باستخدام قواعد على أراضيها للقيام بمهام مكافحة الإرهاب عبر الحدود بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وأشار موقع "Axios" إلى أن "جودة قدرات مكافحة الإرهاب والاستخبارات في أفغانستان يعد سؤالا بالغ الأهمية يواجه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع اقتراب القوات الأمريكية من الانسحاب الكامل بحلول 11 سبتمبر"، لافتا إلى أن "إدارة بايدن تستكشف خيارات في آسيا الوسطى للحفاظ على معلومات استخباراتية عن الشبكات الإرهابية داخل أفغانستان، ولكن هذا معقد لسبب مختلف، وهو أن هذه البلدان تقع في دائرة نفوذ روسيا".

وكانت الولايات المتحدة قد نفذت مئات الضربات بطائرات بدون طيار وعمليات مكافحة الإرهاب عبر الحدود من الأراضي الباكستانية، بحسب "Axios ".

كما أوضح مراقبون مقربون أن "تبني خان لوجود وكالة المخابرات المركزية أو القوات الخاصة على الأراضي الباكستانية سيكون بمثابة انتحار سياسي"، في حين أن المسؤولين الأمريكيين لا يزالوا في السر يأملون في أن يتمكنوا من التوصل إلى ترتيب سري مع الأجهزة العسكرية والاستخباراتية الباكستانية القوية، وفق "Axios ".

تجدر الإشارة إلى أن مدير وكالة المخابرات المركزية، وليام بيرنز، لم يلتق بخان عندما قام برحلة غير معلنة إلى إسلام أباد مؤخرا للقاء رئيس وكالة الاستخبارات الباكستانية، وسط تساؤلات حول كيفية تكيف وكالة المخابرات المركزية بعد عقدين من العمليات الاستخباراتية وشبه العسكرية في أفغانستان.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة أجرت "مناقشات بناءة" مع باكستان حول ضمان أن أفغانستان لن تصبح مرة أخرى قاعدة يمكن من خلالها للجماعات الإرهابية مهاجمة الولايات المتحدة ، لكنه رفض الخوض في التفاصيل.

المصدر: "Axios"