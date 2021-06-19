روسيا.. العثور على جثة طالبة أمريكية اختفت قبل فترة في نيجني نوفغورود

قال مركز الإنقاذ والبحث عن المفقودين "ريس"، إنه تم العثور على جثة الطالبة الأمريكية التي اختفت قبل فترة في مقاطعة نيجني نوفغورود.

وأضاف مصدر في المركز، في حديث لمراسل "نوفوستي": "صباح اليوم بدأت فرق الإنقاذ بالبحث عن الفتاة المفقودة، وفي الساعة 7 صباحا أبلغتنا الشرطة بالعثور على جثة الفتاة".

Пропавшую под Нижним Новгородом студентку из США нашли мертвойhttps://t.co/GVVJD5Y3RMpic.twitter.com/ijJmmjrobT — РИА Новости (@rianru) June 19, 2021

في وقت سابق، نشرت مجموعات البحث والإنقاذ المحلية، طلب المساعدة في البحث عن كاترين سيرو البالغة من العمر 34 عاما. وذكر الطلب أن الفتاة جاءت إلى مقاطعة نيجني نوفغورود من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لدراسة الحقوق بجامعة لوباتشيفسكي في نيجني نوفغورود.

وبعد العثور على الجثة والتحقق من هويتها، فتحت مديرية لجنة التحقيق في المنطقة، قضية جنائية بموجب الجزء 1 من المادة 105 من قانون العقوبات الجنائية الروسي – "جريمة قتل".

ووفقا لمعطيات التحقيق، اختفت الفتاة في 15 يونيو من الشقة التي تقيم فيها منذ عام 2019 ببلدة بور. والمرة الأخيرة التي تواصلت فيها مع والدتها، كانت عبر الهاتف في 15 يونيو، وخلالها قالت إنها مسافرة في سيارة مع أشخاص مجهولين.

المصدر: نوفوستي