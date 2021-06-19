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الحكومة الإيطالية توافق على إرسال بعثتين عسكريتين جديدتين إلى مضيق هرمز والصومال

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الحكومة الإيطالية توافق على إرسال بعثتين عسكريتين جديدتين إلى مضيق هرمز والصومال
Reuters
البحرية الإيطالية، أرشيف
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أعلنت الحكومة الإيطالية، أنها وافقت على إرسال بعثتين عسكريتين جديدتين إلى مضيق هرمز والصومال، من ضمن 40 بعثة دولية، 38 كانت موجودة خلال عام 2020 بثلاث قارات، منها 17 في إفريقيا.

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وذكرت وزارة الدفاع الإيطالية، أن "إطلاق العمليتين الجديدتين في مضيق هرمز، تم في إطار مبادرة "إيماسوه" الأوروبية متعددة الجنسيات، وفي الصومال"، مشيرة إلى أن "القرار يركز القوات والموارد في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لإيطاليا، والاستفادة منها إلى أقصى حد فيما يتعلق بالأمن، وكذلك فيما يتعلق بالتداعيات الداخلية وحماية المصالح الوطنية".

ولفتت الوزارة إلى أن "البند الموافق عليه يشير إلى مفهوم منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الموسع في معناه كفضاء جيوسياسي متعدد الأبعاد، يشمل ثقافات ومجتمعات مختلفة، لكنه مترابط بشكل متزايد من وجهة النظر الاقتصادية والاستقرار، ويتميز من خلال الأزمات والمشاكل التي لا محالة أن يتردد صداها على أوروبا".

المصدر: آكي

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