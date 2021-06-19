إعلام إسرائيلي: إدارة بايدن "لن تزعج" حكومة بينيت-لابيد بالقضية الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الإدارة الأمريكية بعثت رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية الجديدة مفادها أنها لن تثير القضية الفلسطينية في الأشهر الأربعة المقبلة.

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وذكرت "القناة 12" العبرية، أن الولايات المتحدة بعثت برسالة إلى إسرائيل في الأيام الأخيرة مفادها أنها لن تزعج الحكومة الإسرائيلية الجديدة بشأن القضية الفلسطينية حتى يتم إقرار الميزانية.

وبحسب ما أورد التقرير، فإن الميزانية يجب أن تقر في غضون 140 يوما، مما يعني أن حكومة نفتالي بينيت-يائير لابيد لديها 4 أشهر لن تحاول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خلالها دفع القضية الفلسطينية قدما.

يأتي ذلك، عقب محادثات أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد حول "ضرورة تحسين العلاقات" بين إسرائيل والفلسطينيين "بطرق عملية".

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها، إن الوزيرين "تبادلا الآراء بشأن الفرص لتعميق جهود التطبيع، وكذلك بشأن قضايا الأمن في المنطقة".

المصدر: معا