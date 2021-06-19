بيرو.. ضباط متقاعدون لا يستبعدون رفض الجيش الاعتراف بالرئيس الجديد

اعتبرت مجموعة من الضباط المتقاعدين في بيرو أن الجيش يجب أن يرفض الاعتراف بانتخاب اليساري بيدرو كاستيليو رئيسا للبلاد في حال عدم التحقيق في حالات التزوير المحتملة لنتائج الانتخابات.

وأكد الرئيس البيروفي المؤقت فرانسيسكو ساغاستي الذي من المتوقع أن يسلم مهامه للرئيس المنتخب بيدرو كاستيليو في 28 يونيو، أن رسالة من مجموعة الضباط بهذا الشأن وصلت إلى الأركان العامة للجيش البيروفي، وهي تحمل تواقيع 80 ضابطا سابقا.

ودعت الرسالة القادة العسكريين إلى "التعامل بحزم" مع "المخالفات التي حصلت" أثناء التصويت، وإلا سيكون هناك "قائد عام غير شرعي" للقوات المسلحة.

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وأضاف ساغاستي أنه أمر بفتح تحقيق في "تصرفات ضارة" مخالفة للقانون، داعيا القوات المسلحة لعدم التدخل.

وجرت الجولة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية في بيرو يوم 6 يونيو الجاري، وفاز فيها اليساري كاستيليو على ابنة الرئيس الأسبق، اليمينية كيكو فوجيموري بفارق 40 ألف صوت فقط.

وتحدثت فوجيموري عن تزوير نتائج الانتخابات وطالبت بإلغاء الأصوات في بعض الدوائر الانتخابية التي فاز فيها كاسيتليو.

المصدر: رويترز