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وزير: كندا ستقبل المزيد من اللاجئين وأسرهم هذا العام

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وزير: كندا ستقبل المزيد من اللاجئين وأسرهم هذا العام
Reuters
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قال وزير الهجرة واللاجئين والجنسية الكندي ماركو ميندتشينو إن بلاده ستقبل المزيد من اللاجئين وأسرهم هذا العام في إطار جهودها لحل أزمة عالمية.

وأضاف أن كندا ستقبل ما يقارب مثلي عدد الأشخاص المشمولين بالحماية، وهم من تقدموا بطلبات لجوء وحصلوا على وضع لاجئ بعد الوصول إلى البلاد، وكذلك أقاربهم من الدرجة الأولى في الخارج.

ويشار إلى أن العدد الجديد المستهدف هو 45 ألفا ارتفاعا من 23500 سابقا.

وقال ميندتشينو مشيرا إلى أفراد أسر اللاجئين: "نأمل بأن يكون بإمكاننا تسهيل سفرهم، مع الأخذ في الاعتبار بشكل واضح قيود السفر السارية".

وتأتي تصريحات الوزير عشية اليوم العالمي للاجئين الذي يحل يوم الأحد القادم.

المصدر: رويترز

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