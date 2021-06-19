برلماني إيطالي: من غير المقبول أن يخلق الوافدون بؤرا لكوفيد

أكد برلماني إيطالي يميني أنه من غير المقبول أن يخلق المهاجرون الوافدون إلى بلاده بؤرا لـ"كوفيد 19".

وأضاف رئيس كتلة حزب الرابطة بمجلس النواب ماسيميليانو فيدريغا في تصريحات إذاعية أن "مكافحة الهجرة غير النظامية تكتسب أهمية أكبر في سياق الطوارئ التي نمر بها".

وتابع: "ليس من المقبول في الواقع أنه نتيجة لوصول المهاجرين تحديدا، ظهرت حالات تفش جديدة للعدوى، كما حدث في مقاطعة فريولي فينيتسيا جوليا التي يمكن أن تقوض النتائج التي تحققت من خلال بذل كثير من الجهد في مكافحة الوباء".

وخلص فيدريغا إلى القول إنه من الضروري أن تضمن وزارة الداخلية استجابات فورية وملموسة لتجنب إحباط الجهود التي تبذلها المؤسسات والمواطنون.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية