بلينكن يبحث "المخاطر" الناجمة عن "السيل الشمالي-2" مع نظيره البولندي

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع نظيره البولندي زبيغنيف راو، "المخاطر" التي يمثلها مشروع "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا.

وجاء في بيان عن الخارجية الأمريكية، أن "بلينكن أكد على قوة الشراكة البولندية الأمريكية بالنسبة للناتو والمجتمع الأطلسي في ما يخص التعامل مع التحديات الإقليمية والعالمية".

وأضاف البيان أن "الوزير بحث التعاون مع بولندا في التعامل مع المخاطر التي يمثلها "السيل الشمالي 2" على أمن الطاقة الأوروبي".

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وشدد بلينكن خلال المكالمة على "أهمية حماية قيمنا الديمقراطية، بما في ذلك حرية الإعلام، واحترام الحقوق المدنية، بينما تتطلع بولندا لتولي رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عام 2022".

يذكر أن بولندا هي إحدى الدول في شرق أوروبا التي تعارض مدّ "السيل الشمالي 2" عبر بحر البلطيق، لكن روسيا وألمانيا قد أكدتا أن المشروع تجاري بحت ولا يوجد هناك أي سبب لتسييسه.

المصدر: RT