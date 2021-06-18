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البيت الأبيض ينفي تعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا

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البيت الأبيض ينفي تعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا
Reuters EVELYN HOCKSTEIN
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي
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نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي صحة المعلومات عن تعليق الولايات المتحدة شريحة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وقالت بساكي في بيان لها يوم الجمعة، إن "فكرة تعليقنا للمساعدة الأمنية لأوكرانيا هراء"، مضيفة أن الولايات المتحدة قامت الأسبوع الماضي بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 150 مليون دولار، بما في ذلك "مساعدات فتاكة".

وأضافت: "قمنا الآن بتقديم كامل الحجم الذي وافق عليه الكونغرس ضمن المبادرة لتقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا".

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وأعادت إلى الأذهان أن الرئيس جو بايدن قبل يومين من لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد خلال اجتماع الناتو أنه سيواصل "وضع أوكرانيا في موقف يمكّنها من مواصلة التصدي للعدوان الروسي".

وأضافت بساكي أن لدى الولايات المتحدة قدرات إضافية لمساعدة أوكرانيا في حال "مزيد من التدخل الروسي" في أوكرانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا أكدت أكثر من مرة أنها ليست طرفا في النزاع بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا، ورفضت الاتهامات الغربية والأوكرانية بهذا الشأن.

المصدر: RT

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