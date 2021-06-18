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أردوغان يعلن نجاح اختبار صاروخ محلي مضاد للسفن (فيديو)

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أردوغان يعلن نجاح اختبار صاروخ محلي مضاد للسفن (فيديو)
Twitter @RTErdogan (video screengrab)
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اختبار ناجح لصاروخ ATMACA المحلي المضاد للسفن.

وخلال التجارب الأخيرة أصاب الصاروخ بدقة الهدف على سطح البحر، وذلك في آخر تجربة قبل اعتماده بشكل نهائي.

وكتب أردوغان على "تويتر" بهذا الخصوص: "لأول مرة فإن السيف الفولاذي لوطننا، صاروخ ATMACA المضاد للسفن أصاب الهدف المتمثل في سفينة اليوم خلال التجربة الأخيرة قبل تسليح القوات به".

وأرفق أردوغان المنشور بمقاطع فيديو لإطلاق الصاروخ من سفينة حربية وإصابته للهدف.

المصدر: نوفوستي

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