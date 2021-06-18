الجيش النيجيري: وفاة طالبة بعد خطفها وتحرير 7 مختطفين

قال الجيش النيجيري اليوم الجمعة إنه عثر على جثة طالبة بين عشرات تم خطفهم هذا الأسبوع من مدرسة في شمال غرب نيجيريا، وأنه أنقذ خمسة طلاب واثنين من المعلمين.

وهاجم مسلحون المدرسة في ولاية كيبي في وضح النهار أمس الخميس في أحدث عملية خطف جماعي في المنطقة.

وقال أحد المعلمين إن المسلحين خطفوا أكثر من 80 طالبا بينما ذكرت الشرطة أن بين المخطوفين خمسة معلمين لكنها لم تحدد عدد المخطوفين.

فيما قال المتحدث باسم الجيش أونييما نواتشوكوا إن القوات عثرت على جثة طالبة في الغابة خلال تعقبها للخاطفين وتم تحرير السبعة بعد تبادل لإطلاق النار في الساعات الأولى من اليوم الجمعة.

والهجوم هو ثالث واقعة خطف من مدرسة خلال أسابيع في شمال غرب نيجيريا تنفذها عصابات مسلحة تطلب فدى. ومنذ ديسمبر كانون الأول خطف مسلحون 800 طالب من مدارسهم في المنطقة.

وأشار معلم آخر إلى أن المدرسة تلقت تحذيرات من هجوم محتمل لكنها اختارت مواصلة الدراسة.

المصدر: "رويترز"