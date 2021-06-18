جنوب إفريقيا... العثور على أم الـ10 توائم ونقلها إلى مصحة نفسية

قال راسيل بالويي أحد أقارب أم الـ10 توائم الجنوب إفريقية لوكالة "سبوتنيك"، إنه تم العثور على غوسياما بعد اختفائها منذ عدة أيام، وأنها تخضع حاليا للتقييم النفسي.

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وأوضح بالويي أن "الشرطة عثرت على الأم غوسياما إثر بلاغ اختفائها الذي تقدم به زوجها تيبوغو تسوتيتسي، لكن الشرطة أرسلتها إلى وزارة التنمية الاجتماعية التي نقلتها إلى قسم الأمراض النفسية بمستشفى تمبيسا".

وتابع بالويي: "عندما ذهبت أنا وصديقي لرؤيتها في المستشفى، أخبرنا الممرضون أنهم ممنوعون من التحدث إلى أي شخص حول هذا الأمر"، مضيفا "أن الأسرة تريد إخراجها من المستشفى فيما حالتها النفسية لا تسمح بذلك".

وصرحت وزيرة التنمية الاجتماعية بجنوب إفريقيا لينديوي زولو بأنه "لدينا معلومات كثيرة ونحاول ترتيبها لتكون موحدة قبل طرحها للجمهور فيما يتعلق بقضية غوسياما تمارا سيثول، التي ادعت أنها أنجبت 10 توائم"، حسب صحيفة "تايمز لايف" المحلية.



يذكر أن عائلة تسوتيتسي التي ينتمي إليها زوج غوسياما أعلنت قبل يومين اختفاءها وأنه "لا دليل على وجود التوائم العشرة".

والأسبوع الماضي، تحدثت تقارير إعلامية عن إنجاب امرأة تبلغ من العمر 37 عاما 10 توائم في وقت واحد في مدينة خاوتينغ بجنوب إفريقيا.

A South African woman has reportedly given birth to 10 babies in what would be a new world record.



Gosiame Thamara Sithole's husband says they were astonished by decuplets after scans only showed eight in the womb. pic.twitter.com/V8uSLplt15 — America Today (@AmericaToday15) June 9, 2021

المصدر: "سبوتنيك"