مقتل شخصين بانفجارين قرب مقر حزب يسانده جيش ميانمار

أفادت وسائل إعلام محلية بأن شخصين قتلا وأصيب ستة آخرون جراء انفجارين وقعا اليوم الجمعة قرب مقر لحزب يسانده جيش ميانمار في مدينة يانجون كبرى مدن البلاد.

وقالت مواقع إخبارية على الإنترنت إن أحد الإنفجارين استهدف سيارة عسكرية كانت تقف أمام مقر حزب اتحاد التضامن والتنمية، الذي يعتبر ظهيرا سياسيا للجيش في ضاحية تاموي في مدينة يانجون.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي دخانا كثيفا يتصاعد من السيارة التي أتت عليها النيران.

وفي الآونة الأخيرة تسارعت وتيرة الانفجارات في البلدات والمدن بأنحاء ميانمار بينما يحاول الجيش فرض النظام بعد انقلابه في الأول من فبراير على حكومة الزعيمة المنتخبة سان سو تشي.

ورموز الحكم العسكري هم الأهداف الرئيسية للانفجارات. ويقول المجلس العسكري الحاكم إن "إرهابيين" مرتبطين بالحكومة التي أطيح بها مسؤولون عن الانفجارات.

المصدر: رويترز