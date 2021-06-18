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الصحة العالمية: "دلتا" كورونا أصبحت سائدة في أنحاء العالم

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الصحة العالمية:
Sputnik
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قالت سمية سواميناثن كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، إن سلالة "دلتا" من فيروس كورونا، التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، باتت مهيمنة في جميع أنحاء العالم.

وأضافت هذه الخبيرة الهندية المعروفة، في إيجاز قدمته اليوم: "هذا المتحور الهندي أصبح سائدا في جميع أنحاء العالم، وذلك بسبب سهولة انتقاله الكبيرة من شخص لآخر".

في وقت سابق، ذكر مصممو اللقاح الروسي سبوتنيك V، أن هذا اللقاح أظهر فعالية ضد السلالة الهندية أكثر بكثير من اللقاحات الأخرى التي تم نشر نتائج دراستها.

المصدر: تاس

 

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