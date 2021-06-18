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الأمم المتحدة: تعيين أنطونيو غوتيريش أمينا عاما لولاية جديدة مدتها 5 سنوات

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الأمم المتحدة: تعيين أنطونيو غوتيريش أمينا عاما لولاية جديدة مدتها 5 سنوات
Reuters
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
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عينت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنطونيو غوتيريش أمينا عاما لولاية جديدة مدتها خمس سنوات إضافية.

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وتولى السياسي البرتغالي السابق، منصب الأمين العام للأمم المتحدة من بان كي مون في يناير 2017.

ومن المقرر أن تبدأ ولايته الثانية في 1 يناير 2022.

وغوتيريش من مواليد العام 1949، شغل منصب رئيس وزراء البرتغال من العام 1995 حتى العام 2002، كما تولى لفترة رئاسة الأممية الإشتراكية، وشغل أيضا منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من يونيو 2005 حتى ديسمبر 2015.

المصدر: رويترز

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