"أسترازينيكا" تعلن انتصارها في نزاع بشأن تسليم اللقاحات

أعلنت شركة "أسترازينيكا" انتصارها في معركة قضائية مع الاتحاد الأوروبي في مزاعم عدم إنتاجها اللقاحات المضادة لكورونا بالسرعة الكافية.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الجمعة، إن المفوضية الأوروبية كانت قد طلبت من الشركة مصنعة الدواء تسليم 120 مليون جرعة من لقاح كورونا إجمالا بحلول نهاية يونيو2021، لكن قاضيا في بروكسل أمر بتسليم 80.2 مليون جرعة بحلول 27 سبتمبر 2021.

واعتبرت "أسترازينيكا" عمودا رئيسيا في برنامج نشر اللقاح في الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، وشهد عقدها مع المفوضية توزيع 300 مليون جرعة مبدئية، مع خيار إضافة مئة مليون جرعة أخرى.

وتابعت الشركة "اعترف الحكم أيضا بأن الصعوبات التي واجهتها أسترازينيكا في موقفها غير المسبوق كان لها أثر بالغ على التأجيل".

وقالت "تتطلع أسترازينيكا الآن لتجدد التعاون مع المفوضية الأوروبية للمساعدة في مكافحة الجائحة في أوروبا".

المصدر: "أسوشيتد برس"