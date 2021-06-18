ألمانيا ترفع دولتين عربيتين من قائمة المناطق المعرضة لخطر كورونا
Reuters
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قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية إن ألمانيا رفعت الأردن وفلسطين وفرنسا واليونان وسويسرا ومناطق من إسبانيا من قائمتها للمناطق المعرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.
وتمثل تلك الدول التي رفعتها ألمانيا من قائمتها للمناطق المعرضة لخطر الإصابة بكورونا مقاصد رئيسية للعطلات الصيفية.
وسيؤدي هذا إلى عدم إلزام الأشخاص الذين يدخلون ألمانيا من هذه المناطق بحجر صحي لمدة عشرة أيام.
وتم أيضا استبعاد بلجيكا والمنطقة الجنوبية من الدنمارك وإستونيا وليتوانيا وثلاثة أقاليم في هولندا والنرويج وعدة مناطق في سلوفينيا وسانت لوسيا من القائمة.
المصدر: رويترز