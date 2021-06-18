 
مباشر

ألمانيا ترفع دولتين عربيتين من قائمة المناطق المعرضة لخطر كورونا

أخبار العالم

ألمانيا ترفع دولتين عربيتين من قائمة المناطق المعرضة لخطر كورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qnaj

قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية إن ألمانيا رفعت الأردن وفلسطين وفرنسا واليونان وسويسرا ومناطق من إسبانيا من قائمتها للمناطق المعرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

إقرأ المزيد
ألمانيا تتيح الدخول المشروط للقادمين من خارج الاتحاد الأوروبي
ألمانيا تتيح الدخول المشروط للقادمين من خارج الاتحاد الأوروبي

وتمثل تلك الدول التي رفعتها ألمانيا من قائمتها للمناطق المعرضة لخطر الإصابة بكورونا مقاصد رئيسية للعطلات الصيفية.

وسيؤدي هذا إلى عدم إلزام الأشخاص الذين يدخلون ألمانيا من هذه المناطق بحجر صحي لمدة عشرة أيام.

وتم أيضا استبعاد بلجيكا والمنطقة الجنوبية من الدنمارك وإستونيا وليتوانيا وثلاثة أقاليم في هولندا والنرويج وعدة مناطق في سلوفينيا وسانت لوسيا من القائمة.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا