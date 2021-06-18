بوتين يستعرض مع مجلس الأمن الروسي نتائج قمته مع بايدن

استعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي نتائج المحادثات التي أجراها مؤخرا في جنيف مع نظيره الأمريكي جو بايدن.

وقال بوتين في مستهل اجتماع مجلس الأمن، إن هناك طيفا من المسائل الواجب مناقشتها على نحو ما كان مقررا، وتابع: "لكنني أقترح أن نبدأ بتحليل نتائج لقاءاتنا في جنيف مع رئيس الولايات المتحدة".

وأعطى بوتين بعد ذلك الكلمة إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي شارك في كلا جولتي المحادثات مع الوفد الأمريكي برئاسة بايدن في جنيف.

المصدر: RT