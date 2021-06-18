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أردوغان: يمكننا جعل مصادر الطاقة شرقي المتوسط وسيلة للتعاون عوضا عن الصراع

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أردوغان: يمكننا جعل مصادر الطاقة شرقي المتوسط وسيلة للتعاون عوضا عن الصراع
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مشاركته اليوم الجمعة، في مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي، أنه "بإمكاننا جعل مصادر الطاقة شرقي المتوسط وسيلة للتعاون عوضا عن الصراع".

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ولفت أردوغان على صعيد آخر، إلى أنه من المهم عدم إتاحة الفرصة للتعصب القومي في موضوع اللقاحات لعدم تكرار الأخطاء الحاصلة أثناء جائحة كورونا، معتبرا أن المجتمع الدولي فشل في امتحان إدارة التداعيات المدمرة لجائحة كورونا، فمجلس الأمن لم يتناول أكبر أزمة صحية في التاريخ إلا بعد 100 يوم.

من جهة أخرى، أعلن أردوغان رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع كافة المناطق من إفريقيا إلى أمريكا اللاتينية ومن المحيط الهادئ إلى آسيا.

المصدر: الأناضول

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