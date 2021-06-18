إسبانيا تلغي إلزامية ارتداء الكمامات الأماكن العامة قريبا

أعلنت إسبانيا أنها ستلغي القوانين التي تفرض ارتداء الكمامة في الأماكن العامة اعتبارا من 26 يونيو مع تراجع حالات الإصابة بكوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد.

وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إن المشرعين سيصوتون على القواعد الجديدة الخميس المقبل، وإنه يتوقع أن تصبح سارية المفعول اعتبارا من يوم السبت، مشيرا إلى أن "عطلة نهاية الأسبوع الحالية، ستكون آخر عطلة نهاية أسبوع نرتدي فيها الكمامات في الأماكن العامة".

يذكر أن إسبانيا تسمح حاليا للسياح الملحقين بزيارتها دون الحاجة إلى اختبار كوفيد سلبي أو الحجر الصحي، ويجب أن يكون الوافدون قد تلقوا جرعتهم النهائية من اللقاح المعتمد من الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين على الأقل من الزيارة.

كما يتم قبول الوافدين غير الملقحين، بشرط أن يظهروا نتيجة اختبار PCR سلبية قبل 48 ساعة من موعد الزيارة.

المصدر: "ديلي ميل"