مصرع 3 أشخاص بانقلاب قارب مهاجرين قرب جزر كناري الإسبانية

لقي ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص حتفهم فيما لا يزال أربعة آخرون في عداد المفقودين بعد غرق قارب يقل نحو خمسين مهاجرا قبالة جزر الكناري الإسبانية، حسبما أفادت السلطات.

كان القارب يقترب من شاطئ أورزولا في جزيرة لانزاروت مساء أمس الخميس عندما انقلب على بعد أمتار قليلة من الأرض، ودفع الركاب للسقوط في المياه.

تمكن عمال الطوارئ من إنقاذ واحد وأربعين شخصا، بينهم تسع عشرة سيدة وسبعة قصر، من جنوب الصحراء، كما انتشل عمال الإنقاذ جثث رجلين وامرأة.

وقالت الشرطة الوطنية الإسبانية إن عمال الطوارئ واصلوا البحث اليوم الجمعة عن أربعة أشخاص آخرين على الأقل، بينهم طفل.

وبحسب خدمات الطوارئ في جزر الكناري، فقد وصل قاربان آخران يحملان ما مجموعه مائة وعشرة ركاب مهاجرين إلى جزيرتي فويرتيفنتورا وإل هييرو ثاني أصغر جزر الكناري اليوم الجمعة.

المصدر: AP