جونسون "واثق للغاية" بشأن رفع قيود كورونا في 19 يوليو

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه واثق للغاية من قدرته على رفع القيود المتبقية بشأن فيروس كورونا في الموعد الجديد المستهدف وهو 19 يوليو استنادا إلى أحدث البيانات.

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وأضاف في حديث صحفي "أنا واثق جدا من أننا سنكون قادرين على المضي قدما في الخطوة الرابعة من خارطة الطريق في الجدول الزمني الذي حددته للتعامل مع كورونا.. 19 يوليو، كما قلت، سيكون تاريخا نهائيا".

يأتي ذلك، في وقت تواصل سلالة "دلتا" من فيروس كورونا والتي اكتشفت لأول مرة في الهند تفشيها بوتائر متصاعدة في المملكة المتحدة.

وأعلنت هيئة الصحة العامة في إنجلترا اليوم الجمعة تسجيلها 33630 إصابة جديدة بالسلالة الهندية شديدة العدوى خلال الأسبوع الأخير (مقابل 29892 و12431 إصابة في الأسبوعين السابقين على التوالي)، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بسلالة "دلتا" أصبح 75953.

ولفتت الهيئة إلى أن الإصابات بـ"دلتا" تشكل حاليا 91 بالمائة من إجمالي عدد الحالات الجديدة في إنجلترا.

المصدر: رويترز