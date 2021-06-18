الأمواج خانته.. ضبط مواطن كوري جنوبي قبل عبوره الحدود البحرية إلى كوريا الشمالية

ذكرت مصادر حكومية اليوم الجمعة، أن مواطنا كوريا جنوبيا كان يحاول عبور الحدود بين الكوريتين في البحر الأصفر إلى كوريا الشمالية على متن قارب.

وأضافت المصادر أن الرجل وهو في الأربعينيات من عمره استقل قاربا كان يرسو في ميناء بجزيرة "بيك-ريونغ" الحدودية يوم الأربعاء وحاول الإبحار إلى الشمال، لكن القارب انجرف بعد أن نفد منه الوقود.

وقد احتجزه خفر السواحل في ميناء قريب في اليوم التالي، بعد أن أبلغ مالك القارب عن فقده.

وقالت المصادر إن الرجل أخبر المحققين بأنه سرق القارب لعبور الحدود إلى الشمال، وأضاف أنه قام بمحاولة أخرى من هذا القبيل في الماضي.

يذكر أنه من النادر أن يفر الكوريون الجنوبيون إلى الشمال، في حين بلغ العدد الإجمالي للمنشقين الكوريين الشماليين الذين يعيشون في كوريا الجنوبية 33,752 شخصا بحلول نهاية العام الماضي.

المصدر: "يونهاب"