تقرير: ترامب أدرك أخيرا أنه لم يعد رئيسا بعد مشاهدة قمة بايدن - بوتين

كشف أحد المراسلين أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أدرك أخيرا أنه لم يعد رئيسا عندما رأى القمة التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الأمريكي جو بايدن في جنيف.

واعتبرت ماغي هابرمان من صحيفة "نيويورك تايمز" أن قمة بوتين- بايدن أكدت أخيرا لترامب أنه لم يعد في السلطة، مضيفة: "هذا هو الحدث الذي أكد للأشخاص المحيطين بترامب والرئيس السابق نفسه حقيقة أنه لم يعد رئيسا".

وقالت إن "هذا هو نوع الحدث على المسرح العالمي، الذي حظي باهتمام كبير، كان عبارة عن لحظة حقيقية... أدرك أن شخصا آخر هو الرئيس الآن وليس دونالد ترامب".

وقال جون بيرمان، من شبكة CNN إن الرئيس وفريقه بدوا حساسين بشكل خاص بشأن القمة، كاشفا أن "منظمة ترامب أرسلت بريدا إلكترونيا أمس لإخبار الجميع بأنه أكثر شعبية من أي وقت مضى. إنه زعيم الحزب الجمهوري.. يبدو أن الأمر يهمه حقا".

المصدر: "الإندبندنت"