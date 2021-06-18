أدرعي: إحباط محاولة تهريب عدد من المسدسات عند الحدود مع لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، إحباط محاولة تهريب أسلحة خفيفة على الحدود مع لبنان، وإلقاء القبض على مشتبه به في الجانب الإسرائيلي.

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وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، إن "قوات الجيش الإسرائيلي والشرطة أحبطت محاولة تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان، بعدما رصدت صباحا، مشتبها به قام بنقل حقيبة من لبنان في محيط بلدة المطلة، وبعدها جاء مشتبه به آخر لأخذ الحقيبة من الجانب الاسرائيلي".

قواتنا ألقت القبض على المشتبه به في الجانب الإسرائيلي وضبطت ما كان في الحقيبة التي حوت على 12 مسدسًا، وتمت إحالته الى التحقيق



جيش الدفاع وبالتعاون مع شرطة إسرائيل يبذلون قصارى الجهود للحد من ظاهرة تهريب السلاح من #لبنانpic.twitter.com/22PbOznEQy — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 18, 2021

وأضاف أردعي في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، أن "القوات الإسرائيلية ألقت القبض على المشتبه به في الجانب الإسرائيلي وضبطت 12 مسدسا كانت في حقيبة"، مشيرا إلى أن "المشتبه به أحيل إلى التحقيق".

وشدد أدرعي، على أن الجيش الإسرائيلي وبالتعاون مع الشرطة يبذلون قصارى الجهود للحد من ظاهرة تهريب السلاح من لبنان.

المصدر: RT