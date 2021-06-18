فرنسا: الظروف لم تنضج لانضمام أوكرانيا للناتو

أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن قناعته بأن التحاق أوكرانيا بحلف الناتو لن يكون خطوة مناسبة في الوقت الحالي.

وقال لودريان، في حوار مع قناة BFMTV الفرنسية اليوم الخميس: "أعتقد أن الظروف الملائمة لانضمام أوكرانيا إلى الناتو لم تتهيأ حتى الآن".

في الوقت نفسه، شدد لودريان على ضرورة "استمرار الضغط على روسيا".

وسبق أن أعلن الكرملين أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي يمثل خطأ أحمر بالنسبة لروسيا.

المصدر: "تاس" + BFMTV