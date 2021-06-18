خامنئي يتحدث عن دول لا يفرق مواطنوها "بين صندوق الاقتراع وصندوق الفاكهة"(فيديو)

انتقد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي ما وصفها بدول تدار بواسطة قبيلة، وهي تشكك في انتخابات بلاده، فيما مواطنوها "لا يفرقون بين صندوق الاقتراع وصندوق الفاكهة".

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وفي معرض حديثه عن "الأعداء" الذين يشككون في الانتخابات التي تجريها بلاده منذ قيام الجمهورية الإسلامية، لفت إلى أن بعض الدول التي تدار بواسطة قبيلة في منتصف القرن الحادي والعشرين، و"لم تصل حتى رائحة الانتخابات إليها. ولا يعرف الناس في هذه الدول ما هو صندوق الاقتراع، ولا يفرقون مطلقا بين صندوق الاقتراع وصندوق الفاكهة. هؤلاء يستخدمون قنوات تلفزيونية على مدار الساعة، لكي يتحدثوا ضد انتخاباتنا، ويقولون إن الانتخابات في إيران ليست ديمقراطية.. هذه أيضا من الأمور اللافتة في أيامنا".

بعض الدول التي لا تعرف الفرق بين صندوق الاقتراع وصندوق الفاكهة تقول إن #انتخابات_إيران ليست ديمقراطية! pic.twitter.com/nPtzz0YgbG — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) June 17, 2021

المصدر: تويتر