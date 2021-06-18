انطلاق انتخابات الرئاسة في إيران وخامنئي يدعو لمشاركة واسعة

فتحت صباح اليوم عشرات آلاف مراكز الاقتراع أبوابها في جميع أقاليم إيران مع انطلاق التصويت في انتخابات الرئاسة في هذا البلد.

ويستمر الاقتراع من الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة حتى منتصف الليل بالتوقيت المحلي في 66 ألف و800 مركز انتخابي في كافة محافظات إيران الـ31، ومن حق أكثر من 59 مليون و310 آلاف مواطن الإدلاء بأصواتهم فيها.

وشدد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، عقب الإدلاء بصوته بعد دقائق من بدء عملية الاقتراع، على أن اليوم هو يوم الشعب الإيراني وأن مشاركته في الانتخابات يرسم مستقبل البلاد للسنوات المقبلة، داعيا المواطنين إلى المشاركة في التصويت على أوسع نطاق ممكن.

يتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وأمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، ونائب رئيس مجلس الشورى أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي.

ويأتي ذلك بعد قرار لجنة صيانة الدستور إقصاء مرشحين معتدلين ومحافظين بارزين من الانتخابات وانسحاب مرشحين آخرين من السباق الانتخابي قبيل بدء عملية الاقتراع.

وحسب استطلاعات للرأي العام، من المتوقع أن يفوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات بفارق كبير.

المصدر: RT