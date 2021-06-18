قتيل و13 مصابا بإطلاق نار في ولاية أريزونا الأمريكية
أفادت وسائل إعلام أمريكية فجر الجمعة بمقتل شخص وإصابة 13 آخرين بحادث إطلاق نار في ولاية أريزونا.
وأفادت شبكة "فوكس نيوز" بأن حادث إطلاق النار وقع في ضواحي مدينة فينيكس بولاية أريزونا.
ونقلت الشبكة عن بيان مقتضب أصدرته شرطة فينيكس أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على المتهم بإطلاق النار، وتعكف الآن على التحقيق معه.
Video just into #fox10phoenix of suspect being arrested earlier today pic.twitter.com/CEdT7YPkcV— Matt Galka Fox 10 (@MattGalkaFox10) June 18, 2021
West Valley shooting suspect arrested by @Surprise_PD after reports of multiple people shot at separate locations no word on injuries @PeoriaPoliceAZ will update media soon @GlendaleAZPD @mcsoaz #fox10phoenixpic.twitter.com/1yn7bncrlO— Rick Davis (@rdavisfox10) June 17, 2021
المصدر: وسائل إعلام أمريكية