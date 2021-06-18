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قتيل و13 مصابا بإطلاق نار في ولاية أريزونا الأمريكية

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قتيل و13 مصابا بإطلاق نار في ولاية أريزونا الأمريكية
Reuters
قتيل و12 مصابا في إطلاق نار بولاية أريزونا الأمريكية
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أفادت وسائل إعلام أمريكية فجر الجمعة بمقتل شخص وإصابة 13 آخرين بحادث إطلاق نار في ولاية أريزونا.

وأفادت شبكة "فوكس نيوز" بأن حادث إطلاق النار وقع في ضواحي مدينة فينيكس بولاية أريزونا.

ونقلت الشبكة عن بيان مقتضب أصدرته شرطة فينيكس أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على المتهم بإطلاق النار، وتعكف الآن على التحقيق معه.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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