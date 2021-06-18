الرئيس السويسري يكشف عن لحظة بارزة في قمة بوتين وبايدن

كشف الرئيس السويسري غي بارميلين الذي استضافت بلاده القمة الروسية الأمريكية مؤخرا، عن انطباعاته الشخصية عن الاجتماع مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن.

وأشار بارميلين في مقابلة مع قناة RTS التلفزيونية السويسرية خلال إجابته عن سؤال حول أكثر اللحظات التي لا تنسى في القمة: "تحدث جو بايدن وفلاديمير بوتين لمدة خمس دقائق، وشعرت على الفور أن كل شيء يسير على ما يرام بينهما، كأشخاص عاديين".

وأشاد بارميلين بصراحة الرئيس الروسي، وقال: "فلاديمير بوتين هو واحد من الذين لا يدورون حول الموضوع.. كلماته مباشرة وموجهة نحو الهدف.. وأنا شخصيا أقدر هذه الخصلة".

وعقدت الأربعاء أول قمة بين بوتين وبايدن في جنيف استمرت 4.5 ساعة، أعلن الطرفان في أعقابها عن توصلهما إلى نتائج مرضية في العديد من نقاط الخلاف بين البلدين.

المصدر: "نوفوستي"