يوناني يقر بقتل زوجته بعد اتهامه اللصوص بجريمته

ذكرت الشرطة اليونانية أن رجلا ادعى أن لصوصا اقتحموا منزله في إحدى ضواحي أثينا وخنقوا زوجته، اعترف بأنه القاتل الحقيقي بعد شهر من إبلاغه عن الهجوم.

وورد في بيان عن الشرطة: "تم فك لغز جريمة قتل امرأة في العشرين من عمرها يوم 11 مايو 2021"، حيث تبين أن زوجها البالغ من العمر 33 عاما هو القاتل.

وكان الرجل الشاهد الوحيد في القضية وقال للمحققين إن ثلاثة لصوص اقتحموا منزله وقيدوه وخنقوا زوجته.

لكن بعد ظهور أدلة جديدة من كاميرات المراقبة في المنزل وساعة يد ذكية كانت زوجته ترتديها تم احتجاز الرجل واستجوابه لفترة مطولة.

وقال مصدر في الشرطة إن "الرجل قال إن مشاجرة وقعت بينه وبين زوجته قبل الجريمة".

المصدر: "رويترز"