الولايات المتحدة.. اعتقال 14 لاجئا لدى وصولهم إلى ساحل فلوريدا

اعتقلت السلطات الأمريكية 14 مهاجرا مخالفا كانوا على متن زورق اصطدم بحاجز بحري على شاطئ جنوبي فلوريدا.

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وتفيد الأنباء بأن المهاجرين قادمون من جامايكا وكانوا في طريقهم إلى جزر الباهاما وقال أحدهم في مدينة بومبانو بيتش بفلوريدا، إنه فر من العنف في بلاده.

وأضاف: "القتل مستمر هناك.. نريد حياة أفضل.. لا حياة في جامايكا الآن".

وكان شاهد قال إنه رأى زورق المهاجرين يقترب من الشاطئ ببطء شديد، وذكرت إحدى سكان المنطقة أنها رأت واحدا من المهاجرين يركض عبر فناء منزلها.

المصدر: "أسوشيتد برس"