وكالة الأدوية الأوروبية تدعو دول الاتحاد إلى استخدام اللقاحات كافة ضد كورونا

دعت وكالة الأدوية الأوروبية دول الاتحاد البالغ عددها 27 إلى استخدام كافة اللقاحات المتاحة لمكافحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه من السابق لأوانه تحديد الأفضل بين هذه اللقاحات.

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وقال المسؤول عن استراتيجية التطعيم في وكالة الأدوية الأوروبية ماركو كافاليري: "ما زلنا نعيش الجائحة ومن المهم جدا في هذه المعركة ضد هذا الوباء أن نستخدم جميع الخيارات المتاحة".

وأضاف أن الأمر متروك لدول الاتحاد الأوروبي لتقرر كيفية استخدام اللقاحات بما يخدم مصلحة الصحة العامة.

ونفت الوكالة مؤخرا أن يكون كافاليري اقترح التخلي عن لقاح "أسترازينيكا"، مؤكدة أن تصريحات الأخير أسيء تفسيرها، وأنها تعتبر أن منافع اللقاح تفوق مخاطره.

وأشار كافاليري إلى أنه "من الصعب للغاية تحديد" تكنولوجيا اللقاح التي قد تكون الأفضل في المستقبل، وأن جميع اللقاحات المتوفرة قد أنقذت ملايين الأرواح، مضيفا "نحن سعداء لأن يكون لدينا العديد من الخيارات".

المصدر:"أ ف ب"