لافروف يدعو بريطانيا إلى "إزالة الأنقاض" في العلاقات مع موسكو

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لندن في حديث مع نظيره البريطاني دومينيك راب، إلى "إزالة الأنقاض" في العلاقات بين البلدين.

وجاء في بيان مقتضب عن وزارة الخارجية الروسية، أن لافروف بحث مع نظيره البريطاني خطة العمل المشتركة الشاملة، والوضع في بيلاروس وأوكرانيا.

وأضاف البيان: "تبادل الوزيران وجهات النظر حول التعاون في مكافحة جائحة فيروس كورونا، كما تم تحديد الحالة غير المرضية لمستوى العلاقات الثنائية، التي تقع مسؤولية تدهورها بالكامل على عاتق لندن".

وشدد الجانب الروسي على ضرورة "نأي الجانب البريطاني عن الاتهامات التي لا أساس لها والخطاب الاستفزازي في الحوار بين الدول الذي لا تدعمه حقيقة واحدة، وضرورة عودة لندن إلى التواصل المبني على الاحترام والندية".

ولفتت الوزارة إلى أن "لافروف أشار إلى الطبيعة الانتقائية للاتصالات التي يمارسها البريطانيون والمتعلقة بالقضايا التي تهم بريطانيا حصرا، المرفوضة في الممارسة الدبلوماسية العادية".

وجاء في بيان الخارجية الروسية أن "لافروف دعا الجانب البريطاني إلى تعاون مسؤول على أساس الاعتبار المتبادل للمصالح، وصياغة أجندة إيجابية للتعاون الروسي البريطاني".

المصدر: "نوفوستي"