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بالفيديو.. طفل فرنسي يسأل ماكرون: هل أنت بخير بعد الصفعة؟

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بالفيديو.. طفل فرنسي يسأل ماكرون: هل أنت بخير بعد الصفعة؟
Reuters
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سأل طفل فرنسي الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته إقليم لاسوم عن شعوره بعد الصفعة التي تلقاها على وجهه من أحد المواطنين، خلال زيارته بلدية تاين لارميتاج جنوب شرقي البلاد.

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وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية اليوم الخميس إنه "خلال زيارة ماكرون إلى إقليم لاسوم الفرنسي، كان على رئيس الجمهورية الفرنسية أن يجيب على سؤال غير متوقع ومحرج قليلا".

وتابعت: حين زار ماكرون مدرسة في بلدة بوا دو بيكاردي في الإقليم، استوقفه تلميذ أمام كاميرات التلفزيون وسأله بعد أن رفع إصبعه طالبا الإذن بالكلام: "هل أنت بخير بعد الصفعة التي تلقيتها؟"، في إشارة إلى الاعتداء الذي تعرض له ماكرون مؤخرا.

ابتسم الرئيس ثم أجاب: "آه نعم، لا بأس، لم يكن الأمر ممتعا، وهذا ليس شيئا جيدا".

ثم أضاف مخاطبا الطفل: "ليس من الجيد أبدا أن يقوم أحد بالضرب، حتى في فناء المدرسة، إنه ليس جيدا، ومن صفعني لم يكن على حق".

المصدر: صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية+تويتر

 

 

 

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