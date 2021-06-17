بالفيديو.. طفل فرنسي يسأل ماكرون: هل أنت بخير بعد الصفعة؟

سأل طفل فرنسي الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته إقليم لاسوم عن شعوره بعد الصفعة التي تلقاها على وجهه من أحد المواطنين، خلال زيارته بلدية تاين لارميتاج جنوب شرقي البلاد.

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وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية اليوم الخميس إنه "خلال زيارة ماكرون إلى إقليم لاسوم الفرنسي، كان على رئيس الجمهورية الفرنسية أن يجيب على سؤال غير متوقع ومحرج قليلا".

وتابعت: حين زار ماكرون مدرسة في بلدة بوا دو بيكاردي في الإقليم، استوقفه تلميذ أمام كاميرات التلفزيون وسأله بعد أن رفع إصبعه طالبا الإذن بالكلام: "هل أنت بخير بعد الصفعة التي تلقيتها؟"، في إشارة إلى الاعتداء الذي تعرض له ماكرون مؤخرا.

"Ça va la claque que tu t'es prise ?"



Emmanuel Macron interpellé par un enfant dans une école à Poix, en Picardie pic.twitter.com/xMi5IQFW6d — BFMTV (@BFMTV) June 17, 2021

ابتسم الرئيس ثم أجاب: "آه نعم، لا بأس، لم يكن الأمر ممتعا، وهذا ليس شيئا جيدا".

ثم أضاف مخاطبا الطفل: "ليس من الجيد أبدا أن يقوم أحد بالضرب، حتى في فناء المدرسة، إنه ليس جيدا، ومن صفعني لم يكن على حق".

المصدر: صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية+تويتر