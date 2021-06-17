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البنتاغون يحذر من تهديدات وشيكة لواشنطن وحلفائها

أخبار العالم

البنتاغون يحذر من تهديدات وشيكة لواشنطن وحلفائها
Reuters
كبار القادة العسكريين الأمريكيين يكشفون عن تهديدات وشيكة للولايات المتحدة وحلفاءها
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قال كبار القادة العسكريين الأمريكيين إن التنظيمات المتشددة كالقاعدة، قد تشكل تهديدا للولايات المتحدة وحلفاء واشنطن في غضون عامين.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال جلسة استماع في الكونغرس: "قد يستغرق الأمر عامين حتى يطوروا تلك القدرة".

وأضاف رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي إنه يتفق مع أوستين حول الجدول الزمني، مشيرا إلى وجود خطر متوسط في الوقت الحالي.

وقال: "إذا حدث انهيار للحكومة أو حل قوات الأمن الأفغانية، فمن الواضح أن هذا الخطر سيزداد".

المصدر: رويترز

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