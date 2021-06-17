مسؤولون: لا تقدم في محادثات المناخ "المرهقة"

قال مسؤولون إنه لم يتم إحراز أي اختراق في القضايا الرئيسية خلال 3 أسابيع من محادثات المناخ الدولية التي انتهت اليوم، وأشاروا إلى نية فريق من الوزراء الاجتماع الشهر المقبل.

وقالت باتريشيا إسبينوزا الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، "لا أستطيع القول بأنه كان هناك أي تقدم في المشاورات التي جرت هنا. لقد حان الوقت لأن نحاول الحصول على بعض التوجيهات من الوزراء."

بدوره، قال البريطاني ألوك شارما رئيس قمة المناخ هذا العام والتي عقدت في غلاسكو، إنه دعا "مجموعة تمثيلية من الوزراء" إلى إجراء محادثات في أواخر يوليو المقبل لوضع الخطوات المقبلة في هذا الملف.

ويعد اجتماع المناخ على مستوى الخبراء والذي عقد من 31 مايو إلى 17 يونيو عبر الإنترنت، اختبارا لروح التعاون الجديدة بعد قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن إعادة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ.

المصدر: أ ب