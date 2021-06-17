عراقجي: اقتربنا من الاتفاق أكثر من أي وقت مضى

قال كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي إن الاتفاق بين بلاده والدول الكبرى حول ملف طهران النووي صار أقرب من أي وقت مضى، فيما هناك قضايا رئيسية يتعين تسويتها.

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وأضاف عراقجي في تصريح لـ"الجزيرة" إن الاتفاق النووي لا يزال على قيد الحياة بسبب سلوك إيران.

وفي ما يتعلق بعملية التفاوض، قال: "لقد أحرزنا تقدما جيدا وملموسا في مختلف القضايا في محادثات فيينا نعتقد أننا أقرب إلى اتفاق من أي وقت مضى، ولكن لا تزال هناك بعض القضايا الأساسية التي تحتاج إلى التفاوض.

وشدد عراقجي على أنه "يجب على جميع الأطراف اتخاذ إجراءات صارمة، وأن إيران اتخذت بالفعل هذا القرار الصعب والتزمت به رغم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية، وإذا استمر الاتفاق النووي الآن، فقد كان هذا بسبب سلوك إيران".

وأضاف أن "الأطراف المتفاوضة بحاجة إلى معرفة أن إيران سقطت ضحية وأن واشنطن بحاجة إلى تصحيح المسار الذي سلكته بالفعل في المفاوضات إيران عانت الكثير في السنوات الأخيرة بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي".

وقال إن "إيران تريد من الأطراف المتفاوضة التأكيد على أن ما حدث مع مغادرة ترامب الاتفاق النووي لن يحدث أبدا من قبل أي رئيس أمريكي آخر".

المصدر: وكالة "فارس"