 
مباشر

فرنسا.. النيابة تطالب بحبس ساركوزي

أخبار العالم

فرنسا.. النيابة تطالب بحبس ساركوزي
Reuters
الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qn1g

 ذكرت قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية أن النيابة العامة الفرنسية طالبت المحكمة بسجن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي ستة أشهر، على ذمة تمويل حملته الانتخابية سنة 2007.

إقرأ المزيد
فرنسا.. توقيف صحفيين في قضية التمويل الليبي لحملة ساركوزي
فرنسا.. توقيف صحفيين في قضية التمويل الليبي لحملة ساركوزي

ووجه القضاء الفرنسي بوقت سابق تهمة "التأثير على الشهود" لرئيسة وكالة "بيست إيماج" لصائدي الصور ميشيل مارشان في قضية "التمويل الليبي لحملة ساركوزي الرئاسية".

كما وجهت إلى مارشان تهمة "الانتماء إلى عصابة أشرار بنية الاحتيال" وأودعت المراقبة القضائية، وذكرت المحامية كارولين توبي أن مارشان "ترفض بشدة هذه التهم".

وكان القضاء الفرنسي أصدر حكما على ساركوزي بالسجن 3 سنوات، منها سنة نافذة بتهمة بالفساد واستغلال النفوذ، فيما نفى ساركوزي ارتكابه أي مخالفات وقال إنه كان ضحية لمطاردة المدعين الماليين. 

المصدر: رويترز 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا