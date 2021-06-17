رئيس الوزراء السويدي يقول إنه سيستقيل أو يدعو للانتخابات إذا خسر التصويت بحجب الثقة

قال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين اليوم الخميس، إنه إما سيستقيل أو يدعو إلى انتخابات مبكرة إذا خسر التصويت البرلماني بحجب الثقة يوم الاثنين المقبل.

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ولفت في مؤتمر صحفي إلى أنه "لديه خياران إما الدعوة لانتخابات جديدة أو الاستقالة."

وتابع لوفين أن "هذا طريق خطير في وضع نحتاج فيه إلى مزيد من التعاون".

وكانت اللجنة الدستورية بالبرلمان السويدي قالت مطلع هذا الشهر، إن حكومة الأقلية من تيار يسار الوسط أخفقت من عدة جوانب في التعامل مع جائحة فيروس كورونا.

واختارت السويد عدم فرض إجراءات الإغلاق معتمدة بدلا من ذلك على الإجراءات الطوعية بشكل كبير. وسجلت عدد وفيات أعلى من الدول المجاورة لكنه أقل من معظم الدول الأوروبية التي اختارت فرض الإغلاق العام.

المصدر: رويترز