غانتس يقترح التحقيق في مقتل 45 يهوديا في تدافع أثناء احتفال ديني

اقترح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس أن تفتح الحكومة المشكلة حديثا تحقيقا رسميا في واقعة تدافع أثناء احتفال ديني يهودي شمالي إسرائيل، أودت بحياة 45 شخصا في أبريل.

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واحتشد عشرات الآلاف من اليهود المتشددين عند قبر الحاخام شمعون بار يوحاي، يوم 30 أبريل لحضور احتفال "لاج بومر" السنوي الذي تقام فيه الصلوات والتراتيل الدينية طوال الليل.

وأثناء الاحتفال دخل عدد من الحضور نفقا ضيقا واختنق 45 شخصا، بينهم أطفال، ولقوا مصرعهم بالتدافع مما صدم أسر الضحايا التي جاء بعضها من الخارج، وأصيب أكثر من 150 شخصا بجروح في الواقعة.

وتعهد بنيامين نتنياهو، الذي كان رئيس الوزراء في ذلك الوقت، بفتح تحقيق شامل لكن حكومته لم تتخذ أي إجراء رسمي.

وقال غانتس "إنه (التحقيق) دين أخلاقي للأسر وخطوة مهمة تهدف إلى منع وقوع مثل هذه الأحداث المأساوية في المستقبل".

وقال غانتس، إن "خطوة فتح التحقيق تحظى بدعم رئيس الوزراء نفتالي بينيت وأعضاء بارزين آخرين في الحكومة". وسيبحث مجلس الوزراء الأمر يوم الأحد.

المصدر: رويترز