بالفيديو.. ولي عهد البحرين لبوريس جونسون: نجحت في بيعنا بعض سيارات الأجرة

استقبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ولي العهد البحريني سلمان بن حمد، وقال جونسون إنه التقى الأمير عندما كان رئيسا لبلدية لندن، ورد الأخير: "نجحت يومها ببيعنا سيارات الأجرة".

وفي فيديو تم نشره عبر "يوتيوب"، تظهر لحظة وصول ولي العهد البحريني إلى داونينغ ستريت، حيث صافح جونسون، وخلال هذا الوقت بدأ المراسلون الصحفيون بتوجيه أسئلة لجونسون ومن بينها: "هل (وزير الصحة) مات هانكوك ميؤوس منه؟ هل سيتم البحث بموضوع العطلات الخارجية خلال جلسة الحكومة ؟ هل يستطيع البريطانيون الذين حصلوا على اللقاح الذهاب لقضاء عطلة خارجية؟".

وبعد أن دخل جونسون وبن حمد إلى مقر رئاسة الوزراء، رحب جونسون بضيفه قائلا: "صباح الخير جميعا، نحن سعداء جدا بالترحيب بصاحب السمو الملكي ولي العهد".

فقام الأمير البحريني بمداخلة مذكرا أنه يشغل أيضا منصب رئيس الوزراء، تابع بعدها جونسون قائلا: "... ورئيس وزراء البحرين. لدينا علاقات طويلة الأمد ومهمة للغاية وأعتقد أنه في المرة الأولى التي التقينا فيها، صاحب السمو الملكي كنت تقول، إنني كنت أحاول بيعك بعض الحافلات؟".

ورد الأمير سلمان عليه مؤكدا أن جونسون كان يشغل وقتها منصب رئيس بلدية لندن.. أعتقد أنك نجحت في بيعنا بعض سيارات الأجرة"، مضيفا: "الحافلات في طور الإنجاز".

المصدر: RT