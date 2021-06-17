الخارجية النمساوية تعلق على اجتماع بوتين وبايدن في جنيف

وصفت وزارة الخارجية النمساوية اتفاق رئيسي روسيا والولايات المتحدة، فلاديمير بوتين وجو بايدن، على مواصلة الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي والأمن السيبراني بالخطوة المهمة.

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ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" عن وزارة الخارجية النمساوية قولها: "نحن نقيم إيجابيا اجتماع القمة بين الرئيس بايدن والرئيس بوتين. في الدبلوماسية، لا شيء يمكن أن يعوض اللقاء الشخصي".

ولفتت الخارجية النمساوية إلى أنه كان من الجلي حتى قبل القمة، أن اختراقا كبيرا لن يحدث، بل كان من المفترض أن يكون الاجتماع تمهيدا للحوار.

ورأت الدبلوماسية النمساوية أن "الاتفاق على مواصلة المفاوضات حول الحد من الأسلحة الاستراتيجية والمناقشات حول الأمن السيبراني، يعد خطوة مهمة. الاستقرار والقدرة على التنبؤ من الأولويات القصوى. وإذا توفر هذان العنصران في العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا، فهذا جيد ليس فقط للدولتين، ولكن أيضا لأوروبا والعالم بأسره".

المصدر: نوفوستي