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أردوغان يعقد اجتماعا مغلقا مع رئيسة وزراء صربيا على هامش منتدى أنطاليا

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أردوغان يعقد اجتماعا مغلقا مع رئيسة وزراء صربيا على هامش منتدى أنطاليا
Reuters
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عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، لقاء مغلقا مع رئيسة وزراء صربيا آنا برنابيتش، خلال مشاركتهما باجتماع "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا" في أنطاليا جنوب غربي تركيا.

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ووفق وكالة "الأناضول" التركية، فقد جرى اللقاء المغلق في الفندق الذي يقيم فيه أردوغان، واستغرق نحو 40 دقيقة.

من الجدير ذكره، أن "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا" تأسست عام 1996، بهدف تعزيز التعاون بين دول المنطقة في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد.

وتعد تركيا من البلدان المؤسسة لهذه المجموعة التي تضم ألبانيا والبوسنة والهرسك وبلغاريا والجبل الأسود وكوسوفو وشمال مقدونيا ومولدوفا ورومانيا وصربيا واليونان.

المصدر: الأناضول 

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