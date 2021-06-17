الخارجية الإيرانية: ظريف يشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أن الوزير محمد جواد ظريف سيزور تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي وإجراء محادثات مع عدد من المسؤولين المشاركين.

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وأشار خطيب زاده إلى أن زيارة ظريف تأتي تلبية لدعوة من نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، وقال إن "ظريف سيشرح خلال المنتدى عقيدة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسياساتها بشأن العلاقات مع الجوار".

وأضاف خطيب زاده أن وزير الخارجية الإيراني سيلتقي خلال الزيارة على هامش المنتدى، عددا من كبار المسؤولين ووزراء الخارجية للدول المشاركة، كما سيشارك أيضا في اجتماع ثلاثي بين إيران وتركيا وأفغانستان.

وكان وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو افتتح صباح اليوم الخميس، اجتماع وزراء خارجية "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا" بولاية أنطاليا جنوبي تركيا، مؤكدا أن هذه العملية باتت منصة يمكنها أن تجمع بلدان المنطقة حتى في أصعب الأوقات.

المصدر: وكالة فارس