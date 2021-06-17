بيسكوف يعلق على الوضع حول الاتفاق النووي الإيراني

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني قد تعود إلى العمل من جديد، وهناك ديناميكية وأمل في تصحيح الوضع حولها.

وذكر بيسكوف، في حديث لمحطة إذاعة "صدى موسكو"، أنه تم خلال القمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن في جنيف أمس، التطرق إلى موضوع المشكلة الإيرانية.

وأضاف بيسكوف: "الأمر الرئيسي والهام، هو أن العمل قد يعود وفقا للخطة الشاملة .... يمكن أن يعود كل شيء إلى طبيعته في ذلك المجال، هناك ديناميكية معينة. ونأمل أن يكون بالإمكان إخراج الوضع من حالته الراهنة".

المصدر: نوفوستي