نيويورك تستعد لنقل 8 آلاف مشرد من الفنادق إلى الملاجئ الجماعية

أعلن عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو أن مسؤولي المدينة مستعدون لنقل ما يقرب من 8000 من المشردين من بين حوالي 60 فندقا والعودة للملاجئ الجماعية، وسط تسجيل تراجع كبير في إصابات كورونا.

وقال دي بلاسيو في مؤتمره الصحفي اليومي: "لقد حان الوقت لنقل المشردين الذين كانوا في الفنادق لفترة مؤقتة إلى الملاجئ، حيث يمكنهم الحصول على الدعم الذي يحتاجونه"، مشيرا إلى أنه "في الملاجئ يمكننا تقديم الدعم ومجموعة متنوعة من الخدمات استعداد لخروج هؤلاء الأفراد من المأوى إلى حياة أفضل".

وأكد أن "نيويورك مستعدة لإعادة جميع السكان المشردين إلى الملاجئ بحلول نهاية يوليو"، مبينا أن "خططنا جاهزة ونحضر الملاجئ التي تستعد لاستقبال المشردين".

وقال إن المدينة تحتاج فقط إلى تصريح من الدولة للقيام بذلك.

وبدأت المدينة في نقل السكان المشردين إلى الفنادق في ذروة الوباء الربيع الماضي، عندما أصبح من الصعب فرض تباعد اجتماعي في الملاجئ.

وأنفقت المدينة 300 مليون دولار على برنامج الفنادق منذ أبريل الماضي، عندما تفاوض المسؤولون على عقد مع جمعية الفنادق في مدينة نيويورك لإيجاد وتوفير غرف في الفنادق في جميع أنحاء المدينة للمشردين.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" فإن العقد الأولي كان بقيمة 78 مليون دولار، لكن ذلك لم يشمل سوى جزء بسيط من الغرف والفنادق التي احتاجتها المدينة. بحلول أكتوبر، أظهرت السجلات من مراقب المدينة أن المدينة أنفقت 299 مليون دولار على البرنامج.

المصدر: "ديلي ميل"