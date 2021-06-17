 
مباشر

القائمة الموحدة ترفض تأييد قانون سحب الجنسية من فلسطينيين متزوجين من إسرائيليات

أخبار العالم

القائمة الموحدة ترفض تأييد قانون سحب الجنسية من فلسطينيين متزوجين من إسرائيليات
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qmw3

رفضت القائمة العربية الموحدة تأييد قانون يتيح سحب الجنسية أو الإقامة من الفلسطينيين من سكان الضفة وقطاع غزة المتزوجين من مواطنات من داخل الخط الأخضر يحملن الجنسية الإسرائيلية.

إقرأ المزيد
إسرائيل.. إتمام الاتفاق الائتلافي بين لابيد و
إسرائيل.. إتمام الاتفاق الائتلافي بين لابيد و"القائمة العربية الموحدة"

والائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد يقوم حاليا بالبحث عن حل يمكنه أن يرضي القائمة الموحدة، في حين أعلن حزب الليكود أنه لن يؤيد تمرير تمديد قانون المواطنة رغم أنه تم تمديده بفترة حكم الليكود على مدار سنوات.

وزيرة الداخلية اييلت شاكيد، أعلنت مساء أمس عبر تغريدة أنها ستقوم بطرح القانون للتصويت الأسبوع القادم، وطالبت الائتلاف تأييده وقالت "الأسبوع القادم سأعرض قانون المواطنة للتصويت، لا أعتقد أن المعارضة ستلحق الضرر بأمن الدولة بسبب ألعاب سياسية أنا متأكدة أنهم سيكشفون عن النضج المطلوب وسيدعمون القانون. لا يوجد لي أدنى شك أن رئيس المعارضة سيحافظ على كلمته إنه في الأمور الأمنية لا يوجد معارضة وائتلاف".

ورد رئيس كتلة الليكود النائب ميكي زوهار، على أقوال شاكيد في تغريدة :"قمتم بإقامة حكومة خطيرة مركبة من الذين يعارضون إسرائيل كدولة يهودية، إطفاء الحرائق التي اشعلتموها، هو ليس جزء أمن أهدافنا".

وصرح زوهار لهيئة البث الرسمية "كان" وقال "في الائتلاف يعرضون أمن اسرائيل للخطر، وقانون المواطنة هو البرعم الأول. ندرس دعم قوانين ضرورية مقابل دعم قوانين ضرورية لنا، قانون المواطنة مقابل تسوية البؤر الاستيطانية بكل القراءات".

يذكر أن تمديد قانون المواطنة الذي يجري 6 أشهر منذ 18 عاما تنتهي مدته في 6 يوليو القادم.

المصدر: i24news

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا