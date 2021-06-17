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فيديو للحظة حادث تلفريك القاتل في إيطاليا

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فيديو للحظة حادث تلفريك القاتل في إيطاليا
Reuters
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نشرت وسائل إعلام إيطالية شريط فيديو، يظهر لحظة وقوع حادث في تلفريك يربط بين بلدة ستريزا، وجبل مونتيرون الذي يبلغ ارتفاعه نحو 1500 متر، يوم 23 مايو الماضي.

وفي مقطع الفيديو ظهر كيف اقتربت المقصورة مع الركاب من المحطة، لكنها توقفت (في تلك اللحظة انقطع أحد الكابلات)، وانطلقت فجأة وبشدة في الاتجاه المعاكس وانهارت وسقطت.

فيديو للحظة حادث تلفريك القاتل في إيطاليا
فيديو للحظة حادث تلفريك القاتل في إيطاليا

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تواصل عملية البحث والإنقاذ في موقع حادث تلفريك المميت في إيطاليا
تواصل عملية البحث والإنقاذ في موقع حادث تلفريك المميت في إيطاليا

ووفقا لوسائل إعلام محلية أسفر الحادث عن مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة طفل حالته حرجة.

المصدر: وكالات

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