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شاهد.. تعليق بوتين وبايدن على تدافع الصحفيين في قمة جنيف

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شاهد.. تعليق بوتين وبايدن على تدافع الصحفيين في قمة جنيف
Sputnik Mikhail Metzel
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نشر التلفزيون الرسمي الروسي لقطات توثق تعليق الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن على الازدحام الذي تسبب فيه الصحفيون عند أبواب غرفة الاجتماع بينهما في سويسرا.

ويظهر الفيديو الجديد بوتين وهو يقول لبايدن مبتسما، تعليقا على تدافع الصحفيين عند أبواب غرفة الاجتماع في فيلا "لا غرانج" في سويسرا أمس الأربعاء: "يبدو لي أننا سنجتمع هنا وسنغادر قبل دخول جميع الصحفيين".

في المقابل، رد بايدن على كلام نظيره الروسي بالقول: "لست على قناعة بأن ذلك سيجدي".

ونتيجة للتدافع بين الفريقين الصحفيين الروسي والأمريكي، لم يتمكن إلا بعض الصحفيين من حضور اللقاء البروتوكولي الذي انطلقت به قمة بوتين وبايدن، وقد جرى في حالة من الضجيج الناجم عن الازدحام عند أبواب الغرفة.

المصدر: RT

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